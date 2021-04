Regioni, 16 hanno i numeri da zona gialla: ecco chi sono (Di venerdì 16 aprile 2021) Al via alle zone gialle da lunedì 26 aprile, ma ad oggi ben 16 Regioni hanno i numeri da zona gialla. ecco cosa cambia dal 26 aprile La prossima settimana non ci saranno zone gialle, come annunciato dal Presidente del Consiglio in conferenza stampa a partire dal lunedì 26 aprile verranno reinserite le fasce di rischio meno elevate. Affinché le Regioni entrino in zona arancione occorre comunque che abbiano i giusti dati. Le regole per entrare in zona gialla a partire da lunedì prossimo sono sempre le stesse, le Regioni infatti dovranno registrare un Rt inferiore ad 1, con una classificazione complessiva del rischio bassa o moderata e uno scenario di trasmissione 1. Per adesso le ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021) Al via alle zone gialle da lunedì 26 aprile, ma ad oggi ben 16dacosa cambia dal 26 aprile La prossima settimana non ci saranno zone gialle, come annunciato dal Presidente del Consiglio in conferenza stampa a partire dal lunedì 26 aprile verranno reinserite le fasce di rischio meno elevate. Affinché leentrino inarancione occorre comunque che abbiano i giusti dati. Le regole per entrare ina partire da lunedì prossimosempre le stesse, leinfatti dovranno registrare un Rt inferiore ad 1, con una classificazione complessiva del rischio bassa o moderata e uno scenario di trasmissione 1. Per adesso le ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini a caso e più morti DOVE HANNO SBAGLIATO FIGLIUOLO E LE REGIONI - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Aprile: Dove hanno sbagliato Figliuolo e le Regioni. Vaccini a caso e più mo… - lorepregliasco : Un dato importante che iniziamo a poter avere dalle Regioni: non tutti gli over 80 hanno aderito alla vaccinazione.… - camicius : AIFA ha consentito un allungamento delle seconde dosi fino a 42 giorni. Molte regioni hanno dichiarato di voler sfr… - Luciano06815942 : RT @liliaragnar: Mi hanno appena detto che Draghi ha appena parlato di pass per spostarsi tra regioni di colore diverso Non ci vorrà alc… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni hanno Villetta al mare come prima casa: ecco come pagavano meno tasse ...di Genova hanno scoperto che diverse decine di soggetti sfruttavano la dichiarazione della presunta prima casa, per non pagare le tasse su quella che effettivamente lo era, ai danni delle Regioni in ...

Covid, zona gialla "rafforzata" dal 26 aprile: le regole Ad oggi, le Regioni che hanno numeri da colore giallo, e che di conseguenza possono ambire, salvo improvvisi peggioramenti, alla cosiddetta zona gialla 'rinforzata', con i ristoranti aperti anche la ...

Mario Draghi: «Spostamenti, pass tra le regioni di colore diverso. Scuole aperte anche in zona arancio» Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata la conferenza stampa del governo con l'obiettivo di illustrare la road map ...

Coronavirus oggi: in Italia 15.943 nuovi casi e 429 morti Sono 15.943 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 del 16 aprile e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 3.713.779. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 429 così da totalizzare l ...

...di Genovascoperto che diverse decine di soggetti sfruttavano la dichiarazione della presunta prima casa, per non pagare le tasse su quella che effettivamente lo era, ai danni dellein ...Ad oggi, lechenumeri da colore giallo, e che di conseguenza possono ambire, salvo improvvisi peggioramenti, alla cosiddetta zona gialla 'rinforzata', con i ristoranti aperti anche la ...Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata la conferenza stampa del governo con l'obiettivo di illustrare la road map ...Sono 15.943 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 del 16 aprile e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 3.713.779. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 429 così da totalizzare l ...