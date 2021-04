Rapina a calciatore della Roma Smalling, in 3 armati in casa (Di venerdì 16 aprile 2021) Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021)nella notte indel giocatoreChris. Secondo quanto si è appreso, tre uominisono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la ...

Advertising

SkyTG24 : Rapinato Chris Smalling, in 3 armati in casa del calciatore della Roma - MediasetTgcom24 : Roma, rapina a mano armata in casa del calciatore Smalling: rubati Rolex e gioielli #ChrisSmalling… - zazoomblog : Rapina a calciatore della Roma Smalling in 3 armati in casa - #Rapina #calciatore #della #Smalling - ansa_lazio : Rapina a calciatore della Roma Smalling, in 3 armati in casa - infoitsport : Rapina a calciatore della Roma Smalling, in 3 armati in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina calciatore Rapina a calciatore della Roma Smalling, in 3 armati in casa Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre ... In casa oltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie. Entrambi sarebbero illesi. Smalling ...

Roma, tre rapinatori armati a casa Smalling: costretto ad aprire la cassaforte In casa, oltre al calciatore, era presente anche la moglie : tanta paura ma entrambi sono illesi. ... La rapina è avvenuta nella serata che ha portato la squadra giallorossa a qualificarsi in semifinale ...

Rapina a calciatore della Roma Smalling, in 3 armati in casa Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassafor ...

Calciatori vittime di furti e rapine, il primato alla Roma: ecco i precedenti La rapina con ostaggi in casa Smalling è l’ultimo colpo di una lunga serie. I giocatori giallorossi da sempre nel mirino della malavita più dei colleghi di altre squadre. Casal Palocco e Axa le zone r ...

nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre ... In casa oltre alci sarebbe stata la moglie. Entrambi sarebbero illesi. Smalling ...In casa, oltre al, era presente anche la moglie : tanta paura ma entrambi sono illesi. ... Laè avvenuta nella serata che ha portato la squadra giallorossa a qualificarsi in semifinale ...Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassafor ...La rapina con ostaggi in casa Smalling è l’ultimo colpo di una lunga serie. I giocatori giallorossi da sempre nel mirino della malavita più dei colleghi di altre squadre. Casal Palocco e Axa le zone r ...