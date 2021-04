Patrizia Reggiani | l’eredità tra fondazione della madre e vitalizio

(Di venerdì 16 aprile 2021)protagonista ancora una volta di una pagina di cronaca. Stavolta si tratta di storie di vitalizi, eredità e parcelle Storie di vitalizi, eredità e parcelle. Al centro di nuovo, ex moglie di Maurizio Gucci. Ladi, la signora Silvana Barbieri nel timore che la figlia, condannata a 26 anni di carcere come mandante dell’omicidio del marito Maurizio Gucci avvenuto nel 1995, di cui ne ha scontato 20 – uscita infatti nel 2017 dal carcere – potesse dissipare la sua eredità, aveva fatto nominare per lei l’amministratore di sostegno, nel 2018. Il CorriereSera scrive: “Alla propria morte, il 12 aprile 2019, Barbieri risulta aver fatto poco prima un testamento in cui lascia alla figlia la villa a Milano e un capannone di ...

false - - > Leggi Anchecontro Lady Gaga: 'Non ha voluto incontrarmi' La famiglia Gucci teme che il film superi il confine della mera rappresentazione di cronaca dell'omicidio del ...Luigi Ferrarella per il 'Corriere della Sera' gucciL' avvocato 'amministratore di sostegno' disospeso provvisoriamente dal giudice tutelare, il presidente di una sua società immobiliare rimosso dalla nuova ...La famiglia Gucci non è per niente contenta del nuovo film House of Gucci, con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver. Il motivo principale sarebbe il casting, giudicato da Patrizia Gucci, una delle cug ...Continuano le polemiche su "House of Gucci", il film di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver. Questa volta è Patricia Gucci, pronipote di Guccio Gucci e cugina di Maurizio, a riaccendere il fuoco ...