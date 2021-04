Napoli, Politano a caccia di rivincite contro l'Inter (Di venerdì 16 aprile 2021) Una partita nella partita: quella di domenica sera contro l' Inter non sarà una gara normale per Matteo Politano , che avrà di fronte il suo recente passato e, soprattutto, un allenatore che ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Una partita nella partita: quella di domenica seral'non sarà una gara normale per Matteo, che avrà di fronte il suo recente passato e, soprattutto, un allenatore che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Politano Napoli, Politano a caccia di rivincite contro l'Inter Una doppia rivincita nel mirino Prima c'era un totem come José Callejon , poi il furetto Hirving Lozano : insomma, la fascia destra a Napoli pare sempre troppo affollata per Politano che, a modo suo, ...

Napoli - Inter: le probabili formazioni, sorpresa in attacco per i partenopei COME ARRIVA IL NAPOLI - Due dubbi per Rino Gattuso in vista dell'importantissimo match di domenica ... Mediana a due con Fabiàn e Demme, con Politano, Zielinski (che ha recuperato dai fastidi muscolari) ...

Napoli, Politano a caccia di rivincite contro l'Inter L'esterno azzurro domenica sfiderà il suo recente passato e soprattutto Conte: nel mirino una rivalsa a breve termine e convincere il ct Mancini in vista dell'Europeo ...

Napoli-Inter, pericolo dal passato: Politano ex dal dente avvelenato Domenica sera Napoli-Inter chiuderà la trentunesima giornata di Serie A. Tra i partenopei ci sarà anche Matteo Politano, ex nerazzurro.

