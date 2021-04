MotoGP, responsabile medico: “Marquez è al 90-95% della forma” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Marc si sente bene, si sente forte. Deve abituarsi a queste nuove sensazioni, ma a livello medico e fisico si sente bene. Qualche fastidio sarebbe normale, è la prima volta che sale su una MotoGP dopo un anno. Può usare il braccio tranquillamente, deve semplicemente abituarsi. Secondo me è al 90-95% della forma”. Parola di Angel Charte, responsabile medico del motomondiale, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alle condizioni di Marquez, tornato in pista oggi dopo nove mesi di stop. “È vero che bisogna abituarsi con calma alle MotoGP dopo la lesione che ha avuto, quindi bisogna dargli tempo – ha proseguito – Quanto è stato vicino a smettere di correre? È stata una vicenda complicata, ma Marc è un uomo forte, ha saputo superare questa ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “Marc si sente bene, si sente forte. Deve abituarsi a queste nuove sensazioni, ma a livelloe fisico si sente bene. Qualche fastidio sarebbe normale, è la prima volta che sale su unadopo un anno. Può usare il braccio tranquillamente, deve semplicemente abituarsi. Secondo me è al 90-95%”. Parola di Angel Charte,del motomondiale, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alle condizioni di, tornato in pista oggi dopo nove mesi di stop. “È vero che bisogna abituarsi con calma alledopo la lesione che ha avuto, quindi bisogna dargli tempo – ha proseguito – Quanto è stato vicino a smettere di correre? È stata una vicenda complicata, ma Marc è un uomo forte, ha saputo superare questa ...

