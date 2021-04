Mezzano | grazie alla donazione cresce la libreria all' interno dei ' Vagoni della memoria'

(Di venerdì 16 aprile 2021) Massimiliano Rizzardi e Marcello Iervolino dell'associazione ravennate Cuore e Territorio hanno donato diversi volumi all'Anpi per ampliare lo spazio letterario nel parco ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mezzano grazie

Massimiliano Rizzardi e Marcello Iervolino dell'associazione ravennate Cuore e Territorio hanno donato diversi volumi all'Anpi per ampliare lo spazio letterario nel parco ...Prosegue speditamente il progetto "un mondo letterario",all' opera dell' l'associazione Ravennate Cuore e Territorio. Oggi, nell'area verde diall'interno del parco pubblico, nei pressi dell'arena in cui si svolgono gli spettacoli estivi, i ...Prosegue speditamente il progetto “un mondo letterario”, grazie all’ opera dell’ l’associazione Ravennate Cuore e Territorio. Oggi, nell’area verde di Mezzano all’interno del parco pubblico, nei press ...Bambini con bambini, uniti nel nome del Pisa Calcio. Lo scorso ottobre i “Supporter Pisa” hanno avviato un nuovo progetto con Paim Cooperativa Sociale, che ha coinvolto la comunità per minori “Il Big ...