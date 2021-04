Advertising

sscnapoli : ?? | #CoroaCoreLete, Acqua Lete, Main Sponsor della SSC Napoli, riporta le voci dei tifosi allo stadio Diego Armando… - TeofiloSteven : RT @Gazzetta_it: #Suning @Inter, i nodi di #StevenZhang #Samsung #Pirelli. Main sponsor, si punta a 30 milioni a stagione - salda__ : RT @Gazzetta_it: #Suning @Inter, i nodi di #StevenZhang #Samsung #Pirelli. Main sponsor, si punta a 30 milioni a stagione - sportli26181512 : Main sponsor, si punta a 30 milioni a stagione. Occhio al mercato Usa: Main sponsor, si punta a 30 milioni a stagio… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Suning @Inter, i nodi di #StevenZhang #Samsung #Pirelli. Main sponsor, si punta a 30 milioni a stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Main sponsor

La Gazzetta dello Sport

Raddoppio ? Urgono insomma risposte anche sul fronte. Dopo 26 anni di matrimonio (un record in ambito calcistico), a fine stagione scade il contratto con Pirelli, che però dovrebbe ...Quindi, il marchio francese saràpartner della federazione, titledell'Open d'Italia edell'Italia Pro Tour. La presenza di DS Automobiles sarà costante in tutti i circoli ...«Ci sono sicuramente segnali positivi nel mercato, sicuramente più di quanto non sia stato negli ultimi dodici mesi», racconta il Chief Revenue Officer rossonero.(Sergio Martini per iVolleymagazine.it) Il grido d’allarme è stato lanciato. Prima Bergamo con l’abbandono della proprietà e del presidente Bonetti. Poi la conferenza stampa della Vbc Casalmaggiore. I ...