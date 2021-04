La MotoGP introduce le bandiere digitali (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo IndyCar, NASCAR e F1, anche la MotoGP entra nell’era delle bandiere…digitali. A partire dal GP del Portogallo di questo weekend, la Dorna ha annunciato l’introduzione dei pannelli luminosi per le segnalazioni a bordo pista, da affiancare alle bandiere tradizionali. La fornitura è ad opera di EM Motorsport, società britannica specializzata in soluzioni per la sicurezza dei circuiti (producono i semafori che vediamo spesso in pista). Il sistema comprende 22 pannelli programmabili e rimovibili, che si sposteranno da un GP all’altro assieme a moto e piloti. Dorna adotterà il sistema per tutto il resto del 2021. MotoGP, quali sono i vantaggi delle bandiere digitali? Come dimostrato da vari studi scientifici, le segnalazioni luminose sono più visibili rispetto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo IndyCar, NASCAR e F1, anche laentra nell’era delle. A partire dal GP del Portogallo di questo weekend, la Dorna ha annunciato l’introduzione dei pannelli luminosi per le segnalazioni a bordo pista, da affiancare alletradizionali. La fornitura è ad opera di EM Motorsport, società britannica specializzata in soluzioni per la sicurezza dei circuiti (producono i semafori che vediamo spesso in pista). Il sistema comprende 22 pannelli programmabili e rimovibili, che si sposteranno da un GP all’altro assieme a moto e piloti. Dorna adotterà il sistema per tutto il resto del 2021., quali sono i vantaggi delle? Come dimostrato da vari studi scientifici, le segnalazioni luminose sono più visibili rispetto ...

MotoGP - GP Portimao: Dorna introduce i pannelli digitali La MotoGP userà in particolare una combinazione di pannelli T1 e T2. I T1 saranno usati nelle aree di lunga percorrenza e sui rettilinei veloci mentre i T2 copriranno il resto del circuito. Le ...

MotoGP Portogallo: Dorna introduce i pannelli digitali in stile F1 Arrivano anche nel Motomondiale le bandiere digitali, già utilizzate in altre discipline, tese ad aumentare la visibilità delle comunicazioni fornite dai commissari ai piloti in pista ...

