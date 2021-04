Joe Barbieri attinge alla sua vita e torna con l’album ‘Tratto da una storia vera’

(Di venerdì 16 aprile 2021) Da oggi 16 aprile in Europa e dal 22 aprile in Giappone è disponibile in digitale e in formato fisico negli storesda una(Microcosmo Dischi/Warner Music Italy), il nuovo album di Joe. A quattro anni di distanza da ‘Origami’ (e dopo una deviazione per celebrare a proprio modo Billie Holiday attraverso il disco ‘Dear Billie’), Joealle proprie canzoni realizzando il suo album più autobiografico come racconta il titolo. Il fil?rouge che staradice dei nuovi brani è, infatti, che tutti, in qualche modo, fioriscono dal vissuto più personale del cantautore napoletano. “La verità è uno scrigno che difficilmente si fa scardinare – racconta lo stesso Joe – nei momenti in cui mi pare di comprenderne una parte essa muta, ...

