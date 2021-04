Jobday Demi-Federico II | al via Talenti in connessione con il Laboratorio Accenture Lacsap

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 aprile 2021) Prende il via dal 21 aprile 2021 il Lacsa –di approfondimento dei sistemi informativi aziendali basati su piattaforma SAP, organizzato nell’ambito delle iniziative del #che vede protagonisti con successo di interesse e partecipazione imprese, studenti e neo laureati dellaII. Si tratta di un’occasione importante per i 40 studenti iscritti delle Lauree Magistrali in Innovation and International Management e in Economia Aziendale del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni della UniversitàII di Napoli in vista della possibilità di generare successivamente specifici sbocchi professionali. Ilè un programma che si articola in 6 seminari che spaziano da tematiche innovative metodologiche (come il Design ...