Inter, per Oriali ruolo chiave nella permanenza di Conte in nerazzurro (Di venerdì 16 aprile 2021) Lele Oriali decisivo per la permanenza di Conte all’Inter Simbolo da calciatore prima, simbolo da dirigente ora. Lele Oriali sta vivendo una nuova esperienza all’Inter e lo deve anche ad Antonio Conte che lo ha voluto fortemente al suo fianco in questa esperienza a Milano. Altrettanto importante per il tecnico però è stato lo stesso dirigente giocando un ruolo chiave prima del famoso vertice di Villa Bellini, avvenuto agli albori di questa stagione, come rivela la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Non è un caso che il binomio, con la benedizione di Marotta, si sia ricomposto in nerazzurro – scrive la rosea -. Oriali ha giocato un ruolo decisivo nell’inserimento nel mondo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Leledecisivo per ladiall’Simbolo da calciatore prima, simbolo da dirigente ora. Lelesta vivendo una nuova esperienza all’e lo deve anche ad Antonioche lo ha voluto fortemente al suo fianco in questa esperienza a Milano. Altrettanto importante per il tecnico però è stato lo stesso dirigente giocando unprima del famoso vertice di Villa Bellini, avvenuto agli albori di questa stagione, come rivela la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Non è un caso che il binomio, con la benedizione di Marotta, si sia ricomposto in– scrive la rosea -.ha giocato undecisivo nell’inserimento nel mondo ...

