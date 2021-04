Indianapolis, sparatoria in un deposito FedEx (Di venerdì 16 aprile 2021) sparatoria in un deposito FedEx negli USA, nei pressi dell’aeroporto internazionale di Indianapolis. Almeno otto i morti, l’autore della sparatoria, avvenuta intorno alle 23:00, si è suicidato. A riportarlo il quotidiano Indianapolis Star e il New York Times. Numerosi i feriti trasportati in ospedale. Secondo le forze dell’ordine oltre ai morti sono dieci i feriti gravi e venti in condizioni meno serie. La portavoce della polizia ha poi rassicurato i residenti della zona di Indianapolis: “Non ci sono ulteriori minacce per la comunità“. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)in unnegli USA, nei pressi dell’aeroporto internazionale di. Almeno otto i morti, l’autore della, avvenuta intorno alle 23:00, si è suicidato. A riportarlo il quotidianoStar e il New York Times. Numerosi i feriti trasportati in ospedale. Secondo le forze dell’ordine oltre ai morti sono dieci i feriti gravi e venti in condizioni meno serie. La portavoce della polizia ha poi rassicurato i residenti della zona di: “Non ci sono ulteriori minacce per la comunità“. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

