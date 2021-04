Il Serpente colpisce | striscia via e lascia il segno

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 16 aprile 2021) The Serpent - Tahar Rahim Un racconto oscuro, articolato, sorprendente, troppo incredibile anche per l’universo filmico e, invece, in gran parte reale. Questa è The Serpent, la miniserie realizzata da Mammoth Screen per BBC One e Netflix, che la piattaforma streaming ha reso disponibile in Italia dal 2 aprile. Nove episodi che raccontano, con dialoghi inventati e nomi modificati, la storia dell’assassino seriale Charles Sobhraj, attualmente detenuto in Nepal, che nella Thailandia degli anni ‘70 derubava e uccideva giovani hippie occidentali, usando tante false identità e in particolare quella del commerciante di gemme Alain Gautier. La strada per la sua cattura è stata lunga e infestata di leggerezze e corruzione, e soltanto per merito di un uomo integerrimo è stato possibile portarla a compimento: lui è Herman Knippenberg, un diplomatico olandese che incrociò il suo cammino con ...