Il gesto da campione di Mandzukic: rinuncia allo stipendio di marzo (Di venerdì 16 aprile 2021) Mario Mandzukic continua a confermarsi un grande campione, dentro e fuori dal campo: il croato ha deciso di rinunciare allo stipendio di marzo. Arrivato come un grande colpo di mercato ed in grado di essere decisivo per la corsa salvezza, l’ex Juventus ha deluso le attese: non è stato quasi mai decisivo, soprattutto a causa di qualche problema fisico di troppo. L’attaccante ha così deciso di rinunciare alla retribuzione del mese di marzo, non è stato a disposizione della squadra a causa di un infortunio. Il Milan ha deciso di devolvere lo stipendio in beneficenza alla Fondazione Milan. Attraverso l’Ansa il presidente Paolo Scaroni ha evidenziato il gesto di Mandzukic: “Un gesto ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 aprile 2021) Mariocontinua a confermarsi un grande, dentro e fuori dal campo: il croato ha deciso diredi. Arrivato come un grande colpo di mercato ed in grado di essere decisivo per la corsa salvezza, l’ex Juventus ha deluso le attese: non è stato quasi mai decisivo, soprattutto a causa di qualche problema fisico di troppo. L’attaccante ha così deciso dire alla retribuzione del mese di, non è stato a disposizione della squadra a causa di un infortunio. Il Milan ha deciso di devolvere loin beneficenza alla Fondazione Milan. Attraverso l’Ansa il presidente Paolo Scaroni ha evidenziato ildi: “Un...

Advertising

CalcioWeb : Il gesto di #Mandzukic: rinuncia allo stipendio di marzo - nicolasbettoni8 : RT @NonEvoluto: Cuore @MarioMandzukic9 che decide di devolvere in beneficenza lo stipendio di #Marzo, mese che lo ha visto inattivo per via… - Rossonera23 : RT @NonEvoluto: Cuore @MarioMandzukic9 che decide di devolvere in beneficenza lo stipendio di #Marzo, mese che lo ha visto inattivo per via… - pbrex668 : RT @NonEvoluto: Cuore @MarioMandzukic9 che decide di devolvere in beneficenza lo stipendio di #Marzo, mese che lo ha visto inattivo per via… - fabioschiano : RT @NonEvoluto: Cuore @MarioMandzukic9 che decide di devolvere in beneficenza lo stipendio di #Marzo, mese che lo ha visto inattivo per via… -

Ultime Notizie dalla rete : gesto campione Ansia: come imparare a gestirla con la respirazione e i consigli degli esperti I risultati, ottenuti su un campione di 20.720 partecipanti , evidenziano che durante il lockdown ... è uscito in Italia con il titolo "L'arte di respirare - La nuova scienza per rieducare un gesto ...

FAMIGLIE AL TEMPO DEL COVID/ 'La politica può dare risposte solo ascoltando il desiderio' È uno sforzo economico limitato, ma che diventa un grande gesto di civiltà a favore delle famiglie ... La ricerca evidenza che in questo momento di incertezza la maggior parte del campione vorrebbe ...

Matsuyama, l’uomo da 60 milioni di dollari Hideki Matsuyama, primo giapponese a vincere un Master golf. Ora compete per diventare uno degli sportivi più pagati al mondo. Ci riuscirà?

Ibra d'oro tra sponsor e contratti: quanto ha guadagnato in carriera Una sua società detiene il 10% di un broker di scommesse: può accadere se hai avuto oltre 160 milioni solo di ingaggi e ti pagano 200 mila dollari per un post ...

I risultati, ottenuti su undi 20.720 partecipanti , evidenziano che durante il lockdown ... è uscito in Italia con il titolo "L'arte di respirare - La nuova scienza per rieducare un...È uno sforzo economico limitato, ma che diventa un grandedi civiltà a favore delle famiglie ... La ricerca evidenza che in questo momento di incertezza la maggior parte delvorrebbe ...Hideki Matsuyama, primo giapponese a vincere un Master golf. Ora compete per diventare uno degli sportivi più pagati al mondo. Ci riuscirà?Una sua società detiene il 10% di un broker di scommesse: può accadere se hai avuto oltre 160 milioni solo di ingaggi e ti pagano 200 mila dollari per un post ...