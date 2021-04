Il 19enne che avvelena i genitori e uccide il padre a Ceretolo di Casalecchio

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ieri sera un ragazzo di 19 anni hato i suoiin una frazione didi Reno,. Ilè morto mentre la madre è ricoverata in condizioni gravissime Il ragazzo si è costituito ed è stato proprio lui ad indirizzare i soccorsi presso il palazzo di via della Costituzione dove è avvenuto l’omicidio. Il 118 ha trovato ildel ragazzo già morto, mentre la madre è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Non si conosce la sostanza con cui sono statiti ie non è è chiaro neanche il motivo che lo ha spinto a compiere il gesto. Questa notte, dopo essere stato arrestato, ilè stato interrogato dal Pm di turno Leggi anche: Adam Toledo: il ragazzino ucciso dalla polizia ...

L'interrogatorio del ragazzo è proseguito per tutta notte: i carabinieri e il pm di turno stanno cercando di capire i motivihanno spinto il ragazzo a un gesto di tale portata.Avrebbe avvelenato entrambi i genitori, uccidendo il padre, mentre la madre è stata portata in gravi condizioni in ospedale. E' successo ieri sera a Ceretolo di Casalecchio (Bologna) e unsi è costituito ai carabinieri, è stato fermato al termine di un interrogatorio. Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in cucina, con una ...Un ragazzo di 19 anni ha avvelenato entrambi i genitori, uccidendo il padre e la madre è stata portata in ospedale in gravi condizioni. L'omicidio è avvenuto a Cetrarolo, ...È successo giovedì alle 22 a Ceretolo di Casalecchio di Reno: il ragazzo si è costituito subito dopo. In cucina trovato un bicchiere con un liquido che sarà analizzato ...