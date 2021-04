Advertising

TuttoTechNet : HP Chromebook x360 14c è ufficiale: in Italia a partire da 749 euro - TuttoAndroid : HP Chromebook x360 14c è ufficiale: in Italia a partire da 749 euro - AmePhenix : #HP rinnova il #Chromebook x360 14c, ora con processori Intel Tiger Lake e storage SSD - broby68 : HP presenta il nuovo HP Chromebook x360 14c - VillaggioTecno : HP presenta il nuovo HP Chromebook x360 14c -

Ultime Notizie dalla rete : Chromebook x360

... ancora a lungo, conserveranno un'alta quota di componente 'smart' e 'remoto', i laboratori dell'americana Hewlett Packard hanno sfornato un aggiornamento del14c che, dallo scorso ...HP ha presentato HP14c , il nuovo convertibile della sua gamma in continua espansione. Pensato per coloro che sono alla ricerca di prestazioni e versatilità per il multitasking, questoè ...HP ha presentato il suo nuovo Chromebook convertibile, ovvero l’x360 14c. Caratteristiche, disponibilità e prezzi in questo articolo.Poco più di un anno fa, venne presentato il Chromebook premium, convertibile, 14c di HP che, ora, ne aggiorna diverse specifiche sotto scocca (ecologica) mettendo a disposizione un device adatto a DaD ...