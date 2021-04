“Guai parlare bene di Zaia”: l’Oms voleva “cancellare” il governatore per “assolvere” Speranza (Di venerdì 16 aprile 2021) Proteggere gli errori e le omissioni del governo Conte ed evitare di elogiare Luca Zaia, all’epoca il governatore più reattivo nel fronteggiare la prima ondata del Covid. Questo stanno ricostruendo le carte in mano degli inquirenti di Bergamo. Lo rivelerebbero alcune carte che ha evidenziato il Giornale oggi in edicola. “La preparazione dell’Italia per affrontare la pandemia era più teorica che pratica, con pochi investimenti per tradurre delle intenzioni in misure concrete”. Questo uno stralcio che il direttore aggiunto dell’Oms, ed ex direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, Ranieri Guerra ha cancellato dal rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità. Questo è uno dei molti documenti in mano ai pm della Procura bergamasca che stanno cercando di ricostruire la catena di lunghe inadempienze e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Proteggere gli errori e le omissioni del governo Conte ed evitare di elogiare Luca, all’epoca ilpiù reattivo nel fronteggiare la prima ondata del Covid. Questo stanno ricostruendo le carte in mano degli inquirenti di Bergamo. Lo rivelerebbero alcune carte che ha evidenziato il Giornale oggi in edicola. “La preparazione dell’Italia per affrontare la pandemia era più teorica che pratica, con pochi investimenti per tradurre delle intenzioni in misure concrete”. Questo uno stralcio che il direttore aggiunto del, ed ex direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, Ranieri Guerra ha cancellato dal rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità. Questo è uno dei molti documenti in mano ai pm della Procura bergamasca che stanno cercando di ricostruire la catena di lunghe inadempienze e ...

