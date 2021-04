Gli ultimi formidabili casi di scemenza quotidiana | e noi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 16 aprile 2021) Scusate se non parlo di Hunziker e Scotti che, santo cielo, si tirano gli occhi per fare i cinesi, e di come questo sia un grave attentato all’identità cinese e ai diritti umani (i diritti umani e i cinesi, guarda come te la appoggio lì). Non lo faccio perché la delirante linea dialettica che è ormai passata, quella per cui conta solo l’identità, dice che bisogna ascoltare gli interessati, e se gli interessati sono offesi non c’è niente da discutere; ho deciso di adattarmi, e ho chiesto alla manicure (quella classista di Soncini pensa che le cinesi siano tutte manicure, guarda come te la appoggio lì). Dice la manicure che, purché non torni la zona rossa e le richiudano il negozio, possono fare tutte le battute scontate che vogliono. Dice anche che non sa che programma sia: lei a quell’ora mi sta ancora mettendo lo smalto. Accantonata la polemica più noiosa del mese, passerei invece a ...