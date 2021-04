Friuli, valanga sullo Jof di Montasio: due morti (Di venerdì 16 aprile 2021) commenta Due persone sono morte dopo essere state travolte da una valanga che si è staccata dallo Jof di Montasio, nel versante nord - est, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte (Udine), a una quota ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) commenta Due persone sono morte dopo essere state travolte da unache si è staccata dallo Jof di, nel versante nord - est, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte (Udine), a una quota ...

