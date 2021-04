“Finalmente” Arisa non stava più nella pelle e la gioia è immensa | l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) È un momento d’oro per. In questo periodo la cantante lucana è tornata alla ribalta grazie anche al suo ruolo di prof ad ‘Amici di Maria De Filippi’, ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo e dopo la rottura, annunciata durante un’intervista rilasciata a Domenica In di Mara Venier, è tornata tra le braccia del fidanzato, il manager Andrea Di Carlo. Al settimanale Oggi aveva spiegato la motivazione: “Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato“. Poi il ritorno di fiamma, con tanto di dedica e foto pubblicata sul suo account Instagram. “Volevamo specificare che eventuali proposte di matrimonio e di fidanzamento devono arrivare per Santo. Perché io ho già il negozio chiuso”, ha confermato poi la cantante in una Instagram Story pubblicata insieme al giornalista ...