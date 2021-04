Ferragnez: Leone impazzisce per il più grande supereroe di sempre (Di venerdì 16 aprile 2021) Leone, nonostante in molti credessero che sarebbe stato messo in disparte dopo la nascita di Vittoria, è sempre al centro dei pensieri di mamma Chiara e soprattutto papà Fedez. La sua passione per i supereroi della Marvel è cosa nota ormai, rendendo super orgoglioso il papà ma, in queste ore, Leone ha conosciuto un nuovo eroe, diventando letteralmente pazzo per lui. Scopriamo di chi si tratta. I Ferragnez sono una Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 aprile 2021), nonostante in molti credessero che sarebbe stato messo in disparte dopo la nascita di Vittoria, èal centro dei pensieri di mamma Chiara e soprattutto papà Fedez. La sua passione per i supereroi della Marvel è cosa nota ormai, rendendo super orgoglioso il papà ma, in queste ore,ha conosciuto un nuovo eroe, diventando letteralmente pazzo per lui. Scopriamo di chi si tratta. Isono una Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez Leone Chiara Ferragni e Fedez, l'incredibile ospite - vip per Leone: 'È venuto per conoscerti'. Ma il bimbo resta deluso... Insomma, a casa Ferragnez è sbarcato Lillo nei panni di Posaman, tormentone del programma. Nel simpatico video, il comico romano fa divertire il bimbo, sfoderando le sue pose più curiose. Leone si ...

Da Fedez c'è Lillo nei panni di Posaman: ecco la reazione del figlio Leone ... il tormentone del programma LOL è approdato direttamente a casa Ferragnez. L'attore comico Pasquale Petrolo, in arte Lillo, si è messo a giocare con il piccolo Leone mostrandogli tutti i suoi "...

L'ultima sua impresa, oltre Sanremo, è lo show LOL, risultato immediatamente campione di visualizzazioni e incoronando Fedez come Re Mida di Milano.

