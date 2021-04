Emanuele Aloia pubblica il suo album d’esordio “Sindrome di Stendhal” (Di venerdì 16 aprile 2021) , disponibile in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali, e presentato a Firenze in esclusiva per TikTok. Da domani sarà in rotazione radiofonica con il singolo “Notte Stellata”. Dopo il successo di “L’urlo di Munch” e “Girasoli”, entrambi disco d’oro, e “Il bacio di Klimt”, doppio disco di platino e in posizione #20 nella classifica delle canzoni più acquistate del 2020 all’interno della TOP 100 FIMI Italia, Emanuele Aloia oggi conta più di 92 milioni di streaming e 68,5 milioni di views con la sua musica. Con il suo album d’esordio “Sindrome di Stendhal”, anticipato anche dal brano “Quando Dio ti ha inventata”, è pronto a trasformare l’arte in melodia. “Sindrome di Stendhal” è il primo progetto discografico del cantautore, contenente ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) , disponibile in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali, e presentato a Firenze in esclusiva per TikTok. Da domani sarà in rotazione radiofonica con il singolo “Notte Stellata”. Dopo il successo di “L’urlo di Munch” e “Girasoli”, entrambi disco d’oro, e “Il bacio di Klimt”, doppio disco di platino e in posizione #20 nella classifica delle canzoni più acquistate del 2020 all’interno della TOP 100 FIMI Italia,oggi conta più di 92 milioni di streaming e 68,5 milioni di views con la sua musica. Con il suodi”, anticipato anche dal brano “Quando Dio ti ha inventata”, è pronto a trasformare l’arte in melodia. “di” è il primo progetto discografico del cantautore, contenente ...

Advertising

SLN_Magazine : Emanuele Aloia pubblica il suo album d’esordio “Sindrome di Stendhal” - lisaobrienaloia : RT @asklory_: L'album di Emanuele Aloia è qualcosa di fantastico - asklory_ : L'album di Emanuele Aloia è qualcosa di fantastico - lisaobrienaloia : RT @SamuelCavalieri: Non ve lo ricorderete ma ad amici 17 un certo Emanuele Aloia era andato a fare i casting per entrare,è stato rifiutato… - lisaobrienaloia : RT @adestrainalto: Tweet di apprezzamento per Emanuele Aloia (de Il bacio di Klimt) che è un artista straordinario e purtroppo ancora tropp… -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuele Aloia il primo album del cantautore Emanuele Aloia, Sindrome di Stendhal: le canzoni e i dettagli sul primo album del cantante di Girasoli e Il bacio di Klimt. Dopo il successo di singoli come L'urlo di Munch , Girasoli e Il bacio di ...

CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (16 Aprile 2021) #NewMusicFriday Sicuramente in crescita! Emanuele Aloia - Voto 5,50 - Onestamente mi aspettavo una evoluzione verso Ultimo piuttosto che verso Fred De Palma. Perplesso.

Emanuele Aloia canta davanti alla Venere di Botticelli Emanuele Aloia non si scorderà mai il 16 aprile del 2021. In questa giornata esce il suo primo album di inediti intitolato “Sindrome di Stendhal”. Su Radio Italia si può gi ...

Emanuele Aloia live da Firenze su TikTok: la piattaforma è ormai una «casa per la musica» Emanuele Aloia presenta il suo album Sindrome di Stendhal in una Live su TikTok. In che modo la piattaforma sta cambiando la musica?

, Sindrome di Stendhal: le canzoni e i dettagli sul primo album del cantante di Girasoli e Il bacio di Klimt. Dopo il successo di singoli come L'urlo di Munch , Girasoli e Il bacio di ...Sicuramente in crescita!- Voto 5,50 - Onestamente mi aspettavo una evoluzione verso Ultimo piuttosto che verso Fred De Palma. Perplesso.Emanuele Aloia non si scorderà mai il 16 aprile del 2021. In questa giornata esce il suo primo album di inediti intitolato “Sindrome di Stendhal”. Su Radio Italia si può gi ...Emanuele Aloia presenta il suo album Sindrome di Stendhal in una Live su TikTok. In che modo la piattaforma sta cambiando la musica?