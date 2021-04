“E la patata ti piace?”. Isola dei Famosi, gaffe a luci rossi di Ilary Blasi. Il naufrago non si trattiene (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Isola dei Famosi deve fare i conti con una serie di addii. Nella puntata di giovedì 16 aprile hanno abbandonato in due Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. La comunicazione è stata data dall’inviato Massimiliano Rosolino che, in apertura di puntata, ha dichiarato: “C’è una notizia molto importante: Brando Giorgi ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrate in Italia. Brando quindi abbandona il gioco, è passato giusto un mese. Ho detto da subito ai ragazzi che non devono mollare ma in questa circostanza è inevitabile”. Poi è stata la volta di Elisa Isoardi. “Ho pensato al peggio”, ha esordito rivolgendosi a Ilary Blasi. Poi ha continuato: “Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio ed ha colpito la sclera, fortunatamente non la pupilla. Non ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) L’deideve fare i conti con una serie di addii. Nella puntata di giovedì 16 aprile hanno abbandonato in due Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. La comunicazione è stata data dall’inviato Massimiliano Rosolino che, in apertura di puntata, ha dichiarato: “C’è una notizia molto importante: Brando Giorgi ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrate in Italia. Brando quindi abbandona il gioco, è passato giusto un mese. Ho detto da subito ai ragazzi che non devono mollare ma in questa circostanza è inevitabile”. Poi è stata la volta di Elisa Isoardi. “Ho pensato al peggio”, ha esordito rivolgendosi a. Poi ha continuato: “Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio ed ha colpito la sclera, fortunatamente non la pupilla. Non ...

infoitcultura : Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Ubaldo completamente fuori controllo: 'Il wurstel non mi piace', 'E la patata?' - hampelotto2 : @SicilianoSum che poi io dico: divertitevi con chi vi pare ma non scassateci la minchia non ci importa nulla se vi… - Elle05972514 : @chiamamematto Bella Patata spero lo consoli... Povero ragazzo. Che poi a me piace così tanto - _Staystrunz : #tommasozorzi Ubaldo:sono allergico al wurstel, la patata invece mi piace è bona sempre Ottimo direi ???? - giovannipoppoli : Il wurstel non mi piace E la patata?! Quella si sempre buona Eh lo sappiamo ubaldino?? #ISOLA #PRELEMI -

