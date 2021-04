Dritto e Rovescio, Mauro Corona all’attacco contro il governo Draghi: “Ridicoli, ci credono dei poveracci che non sanno né leggere né scrivere” (Di venerdì 16 aprile 2021) Mauro Corona torna all’attacco contro il governo Draghi sulla gestione dell’emergenza Covid. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, l’alpinista e scrittore si è lanciato in un’invettiva, rivolgendosi ai membri dell’esecutivo. A dargli il via è stato il padrone di casa: “È come se si fossero detti: ‘Siccome è un problema troppo grosso quello dei trasporti pubblici allora lasciamo stare, concentriamoci su altro. Siccome è troppo difficile da risolvere passiamo ad altro, e hanno chiuso i ristoranti”, ha detto Del Debbio. “O ci credono dei poveracci, di quelli che non sanno né leggere né scrivere, oppure non lo so – ha tuonato quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)tornailsulla gestione dell’emergenza Covid. Ospite di Paolo Del Debbio asu Rete 4, l’alpinista e scrittore si è lanciato in un’invettiva, rivolgendosi ai membri dell’esecutivo. A dargli il via è stato il padrone di casa: “È come se si fossero detti: ‘Siccome è un problema troppo grosso quello dei trasporti pubblici allora lasciamo stare, concentriamoci su altro. Siccome è troppo difficile da risolvere passiamo ad altro, e hanno chiuso i ristoranti”, ha detto Del Debbio. “O cidei, di quelli che nonnéné, oppure non lo so – ha tuonato quindi ...

