«Di Renato Zero ce n'è uno solo, ma anche di Achille Lauro ce n'è uno solo» (Di venerdì 16 aprile 2021) Oggi esce l'ottavo album di Achille Lauro: "Lauro". Lo ha presentato e molti giornali pubblicano l'intervista con lui. Ecco alcuni stralci dal Corsera. L'hanno paragonata a Renato Zero, ma lui non l'ha presa bene: «io non facevo il clown». «Di Renato Zero ce n'è uno solo. Sono d'accordo. Ma anche di Achille Lauro ce n'è uno solo. I costumi ci accomunano ma abbiamo identità distinte con qualcosa di unico e originale». «Guardo a un lato pericolosamente comune del carattere dell'uomo, quella virilità dietro la quale ci si nasconde per sminuire la donna. Più in generale, tutto il disco è un manifesto femminista».

Achille Lauro, "Non imito Renato Zero. Vorrei sparire come Mina e lasciare solo la musica"

Achille Lauro ha pubblicato oggi, 16 aprile, la sua nuova prova sulla lunga distanza, "Lauro", che la stessa voce di "Rolls Royce" ha definito come il suo "ultimo album", spiegando di volersi prendere

