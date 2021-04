DAZN, mail agli abbonati dopo il disservizio (Di venerdì 16 aprile 2021) dopo i disservizi della scorsa domenica, che non ha permesso la visione di Inter-Cagliari e Verona-Lazio, DAZN si scusa con gli abbonati. Nella mail la piattaforma di streaming informa inoltre che ci sarà un mese gratuito agli abbonati colpiti domenica dal disservizio. Questo il testo del messaggio: “Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma DAZN domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi“. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)i disservizi della scorsa domenica, che non ha permesso la visione di Inter-Cari e Verona-Lazio,si scusa con gli. Nellala piattaforma di streaming informa inoltre che ci sarà un mese gratuitocolpiti domenica dal. Questo il testo del messaggio: “Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaformadomenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso asenza ulteriori costi aggiuntivi“. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

