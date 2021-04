Days Gone: ufficiale la data d’uscita su PC (Di venerdì 16 aprile 2021) La data d’uscita di Days Gone su PC è stata finalmente svelata. Vediamo insieme quando arriverà su Steam e su Epic Games Store Uno fra le esclusive survival horror open world di PlayStation finalmente sta per arrivare anche su PC. Per chi ancora non conoscesse il titolo, vi invito a leggere la nostra avventura fra zombie e motociclisti impazziti. Per farlo dovrete solamente cliccare qui. Vediamo adesso quando è prevista la data d’uscita di Days Gone su PC e quali migliorie hanno apportato gli sviluppatori in occasione di questo lancio. Ecco la data d’uscita di Days Gone su PC Prima di vedere quando il titolo approderà sui nostri client di Steam ed Epic Games Store, andiamo a vedere ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 aprile 2021) Ladisu PC è stata finalmente svelata. Vediamo insieme quando arriverà su Steam e su Epic Games Store Uno fra le esclusive survival horror open world di PlayStation finalmente sta per arrivare anche su PC. Per chi ancora non conoscesse il titolo, vi invito a leggere la nostra avventura fra zombie e motociclisti impazziti. Per farlo dovrete solamente cliccare qui. Vediamo adesso quando è prevista ladisu PC e quali migliorie hanno apportato gli sviluppatori in occasione di questo lancio. Ecco ladisu PC Prima di vedere quando il titolo approderà sui nostri client di Steam ed Epic Games Store, andiamo a vedere ...

Days Gone per PC ha una data di uscita: aperti i preordini Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente la data di uscita dell'attesissima versione PC di Days Gone . L'open - world di SIE Bend Studio , uno dei migliori videogiochi a tema zombi mai realizzati, arriverà su nel corso di questa primavera, come svelato direttamente da Sony sul blog ...

Days Gone: ufficiale la data d’uscita su PC La data d'uscita di Days Gone su PC è stata finalmente svelata. Vediamo insieme quando arriverà su Steam e su Epic Games Store.

Non è Sony il lupo cattivo, siete voi! Dalla presunta cancellazione di Days Gone 2, fino all'apparente interruzione dei rapporti con Kojima, scopriamo perché Sony non è il lupo cattivo.

