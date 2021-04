Days Gone arriva su PC: Data di uscita annunciata (Di venerdì 16 aprile 2021) Sony Interactive Entertainment ha annunciato tramite il PlayStation Blog che l’open-world Days Gone arriverà su Epic Games Store e Steam il 18 maggio 2021. La versione PC sarà impreziosita da una grafica migliorata, supporto per monitor 21:9 ultra-wide, possibilità di utilizzare mouse e tastiera e tutti i contenuti post-lancio usciti su PlayStation 4. Days Gone è un nuovo entusiasmante titolo per i giocatori PC. Days Gone è un gioco d’azione open-world ambientato nell’alto deserto del Pacifico nord-occidentale, due anni dopo che una misteriosa pandemia globale ha decimato il mondo, uccidendo la maggior parte della popolazione e trasformando molti individui in creature selvagge senza cervello. I sopravvissuti vivono in un mondo in cui le risorse sono scarse, la violenza e l’omicidio ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 16 aprile 2021) Sony Interactive Entertainment ha annunciato tramite il PlayStation Blog che l’open-worldarriverà su Epic Games Store e Steam il 18 maggio 2021. La versione PC sarà impreziosita da una grafica migliorata, supporto per monitor 21:9 ultra-wide, possibilità di utilizzare mouse e tastiera e tutti i contenuti post-lancio usciti su PlayStation 4.è un nuovo entusiasmante titolo per i giocatori PC.è un gioco d’azione open-world ambientato nell’alto deserto del Pacifico nord-occidentale, due anni dopo che una misteriosa pandemia globale ha decimato il mondo, uccidendo la maggior parte della popolazione e trasformando molti individui in creature selvagge senza cervello. I sopravvissuti vivono in un mondo in cui le risorse sono scarse, la violenza e l’omicidio ...

