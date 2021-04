Covid oggi 16 974 casi e 429 decessi | prosegue il calo dei ricoverati in intensiva

(Di venerdì 16 aprile 2021)in Italiabollettino del 16 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovidinelle ultime 24 ore sono decrescita, 15.943 contro i 16.974 emersi ieri. I tamponi eseguiti sono 320.704, in lieve incremento rispetto a ieri. Inelle ultime 24 ore sono invece in netta risalita, 429 rispetto ai 380 di ieri. L’indice di positivitàscende al 4,86% dal 5,3% di ieri. (dopo la foto) Iin terapiasono 3.366 (-51). Gli attuali positivisono 506.738 (-3.285). I guariti nelle ultime 24 ore sono 18.779, in totale sono 3.218.975. Per quanto riguarda le regioni che fanno registrare il più alto numero di nuovi ...

La giornalista Cristina Da Rold è la vincitrice del premio SWIM 2021 "per l'eccellenza nel giornalismo scientifico" grazie a tre articoli di approfondimento dedicati a COVID-19, due dei quali pubblica ...Sono 15.943 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 del 16 aprile e portano il totale, dall'inizio della pandemia, a quota 3.713.779. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 429 così da totalizzare l ...