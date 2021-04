Covid | in Israele da domenica stop all’obbligo di mascherine all’aperto

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Da domenica 18 aprile in Israele non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. È quanto stabilisce una direttiva del ministero della Sanità. La norma era stata introdotta circa un anno fa per porre un freno alla diffusione del covid.

