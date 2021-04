Ciclismo, Vincenzo Nibali crede nel Giro d’Italia: “Conto di tornare in bici in 10 giorni” (Di venerdì 16 aprile 2021) Vincenzo Nibali vuole tentare il tutto per tutto per partecipare al prossimo Giro d’Italia, in partenza da Torino il prossimo 8 maggio. Una missione che pare davvero impossibile dopo la rottura del polso destro patita due giorni fa durante un allenamento e l’operazione di ieri in Svizzera atta a ridurre la frattura. A tre settimane dalla partenza però lo Squalo è parso ottimista nelle sue primissime dichiarazioni. Nibali ha voluto rilasciare un video sui propri social in cui annuncia di non aver perso le speranze per essere al via della Corsa Rosa: “Abbiamo passato il primo step, è andata tutto bene e comincerò subito con la riabilitazione. Spero di riuscire a recuperare in fretta per il Giro d’Italia per essere già in bici dopo 10-12 ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)vuole tentare il tutto per tutto per partecipare al prossimo, in partenza da Torino il prossimo 8 maggio. Una missione che pare davvero impossibile dopo la rottura del polso destro patita duefa durante un allenamento e l’operazione di ieri in Svizzera atta a ridurre la frattura. A tre settimane dalla partenza però lo Squalo è parso ottimista nelle sue primissime dichiarazioni.ha voluto rilasciare un video sui propri social in cui annuncia di non aver perso le speranze per essere al via della Corsa Rosa: “Abbiamo passato il primo step, è andata tutto bene e comincerò subito con la riabilitazione. Spero di riuscire a recuperare in fretta per ilper essere già indopo 10-12 ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Vincenzo Roberto Mancini testimonial delle Marche. Girati gli spot della campagna promozionale turistica: 'Un onore come quando sono stato scelto CT ... Poi, nel 2019 e 2020, lo scettro è passato a Vincenzo Nibali, campione del ciclismo mondiale, adottato dalle Marche per sostenere gli investimenti promossi dalla Regione sulle ciclabili.

Turismo, presentata con il CT Mancini la campagna promozionale Poi, nel 2019 e 2020, lo scettro è passato a Vincenzo Nibali, campione del ciclismo mondiale, adottato dalle Marche per sostenere gli investimenti promossi dalla Regione sulle ciclabili. Loading...

Ciclismo, il medico di Nibali non si sbilancia sui tempi di recupero Non è un mommeto semplice per Vincenzo Nibali operato dopo una caduta in allenamento nella giornata di mercoledì. Caduta che rischia di compromettere la sua presenza al Giro d’Italia, in programma l’8 ...

Nibali operato all'Ars Medica. Corsa contro il tempo per partecipare al Giro d'Italia A operarlo è stato il Dottor Ivan Tami, specialista in chirurgia della mano. Si era procurato la frattura al radio del polso destro mentre si allenava a Ponte Tresa ...

