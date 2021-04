Cagliari | Semplici | “Non mi sento tradito dalla squadra | noi ci crediamo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Non miassolutamente”. Con queste parole il tecnico delLeonardoè intervenuto nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Parma, in programma domani sera alla Sardegna Arena. “Sapevo che c’era una situazione difficile, ed ero consapevole che il malato non era guarito dopo le prime vittorie. Ma, nonostante il risultato non sia arrivato, le prestazioni non sono state così cattive. Solo con la fiducia e credendoci tutti insieme si può raggiungere l’obiettivo”. Il tecnico ha fatto riferimento alle parole del presidente Giulini, che aveva ammesso di essersi sentitosuapoichè spetta ai calciatori dimostrare in campo di tenere alla maglia e al ...