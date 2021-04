Beatrice Marchetti | con chi è fidanzata la naufraga?

Advertising

infoitcultura : Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti delusa: “Mi sento tradita dal gruppo” - 24Trends_Italia : 1. Campania zona arancione - 100M+ 2. MotoGP - 50M+ 3. Marcelo Burlon - 50M+ 4. Dogecoin - 20M+ 5. Puglia zona ross… - zazoomblog : Beatrice Marchetti scovato il fidanzato segreto: chi è il “rivale” di Awed - #Beatrice #Marchetti #scovato - SOFIA52936407 : RT @Giuh_h: chissà se Vera Gemma ha già rovesciato la dittatura dei ratti guidata da Gilles R0cca e Valentina Persi4 e instaurato la repubb… - ElisaDiGiacomo : Isola dei Famosi: Beatrice Marchetti sarebbe fidanzata con Mathieu Magni -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Marchetti

L'interesse di Awed nei confronti diha costretto la modella ad uscire allo scoperto. La concorrente è arrivata in Honduras mantenendo un certo mistero sulla sua vita sentimentale, ma l'insistenza dello youtuber ha ...Il motivo? Il leader non ha per nulla gradito il fatto che Vera Gemma, Miryea Stabile,e Fariba Tehrani non hanno condiviso il cibo con tutto il gruppo vinto durante una sfida. Per ...Il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato l'identità del fidanzato della naufraga dell'isola dei famosi, Beatrice Marchetti, ecco chi è ...Beatrice Marchetti fa una confessione all’Isola dei Famosi: “Mi sento veramente tradita dal gruppo” Ieri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Isola ...