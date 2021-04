AstraZeneca, Uk procede coi richiami. “Non ci sono segnalazioni di trombi con la 2° dose”. Ma si studia la combinazione con Pfizer (Di venerdì 16 aprile 2021) La ritrovata semilibertà dal confino inebria i britannici, tra contagi che diminuiscono e le vaccinazioni che toccano record ascendenti. Ma l’ombra delle trombosi come “probabili effetti collaterali dei vaccini Oxford/AstraZeneca e di quello americano Johnson&Johnson, sconvolge il futuro del programma vaccinale britannico e mondiale. La posta in gioco è alta per il risolversi della pandemia, per la salute nostra e dell’economia dei nostri paesi, e per l’equilibrio geopolitico nell’accaparramento delle dosi di sieri anti-Covid. Mentre gli Stati Uniti sospendono Johnson&Johnson e la Danimarca accantona AstraZeneca, la Gran Bretagna dopo i 79 casi e 19 morti per trombosi, ha sospeso i test clinici sulla somministrazione di AstraZeneca ai bambini e ha consigliato l’uso di un vaccino alternativo per i giovani sotto i 30 anni, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) La ritrovata semilibertà dal confino inebria i britannici, tra contagi che diminuiscono e le vaccinazioni che toccano record ascendenti. Ma l’ombra delle trombosi come “probabili effetti collaterali dei vaccini Oxford/e di quello americano Johnson&Johnson, sconvolge il futuro del programma vaccinale britannico e mondiale. La posta in gioco è alta per il risolversi della pandemia, per la salute nostra e dell’economia dei nostri paesi, e per l’equilibrio geopolitico nell’accaparramento delle dosi di sieri anti-Covid. Mentre gli Stati Uniti sospendono Johnson&Johnson e la Danimarca accantona, la Gran Bretagna dopo i 79 casi e 19 morti per trombosi, ha sospeso i test clinici sulla somministrazione diai bambini e ha consigliato l’uso di un vaccino alternativo per i giovani sotto i 30 anni, in ...

Bollettino Coronavirus, a Milano e in Lombardia continuano a calare i ricoverati ...gratis e treni 'covid tested' Mentre la campagna vaccinale contro il covid in Lombardia procede non ...di escludere il vaccino Johnson & Johnson per una larga fascia d'età come avvenuto per Astrazeneca, ...

Domani i primi vaccini agli "estremamente vulnerabili" nell'Asl Centro Da domani riprendono anche le vaccinazioni Astrazeneca (previste circa 6000) per le categorie di ... Al momento la campagna vaccinale over80 procede a ritmo serrato, contando oltre 240mila vaccinati su ...

Vaccini, troppa confusione. La colpa è di chi guida il governo L'ultima perla è arrivata ieri da un documento pubblicato sul Corriere della Sera da un gruppo di professoresse che si firmava ...

La Francia rinuncia al Recovery fund bis Né all'Eurogruppo, né dentro la Commissione europea c'è appetito per aprire il cantiere di un Recovery fund bis, dopo il faticoso negoziato per portare a casa l'accordo sui 750 miliardi di euro di deb ...

