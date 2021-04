Amici 20, Enula e Leo Gassman, curiosità di coppia (Di venerdì 16 aprile 2021) Enula e Leo Gassmann sono stati insieme per più di due anni, ma una volta entrata nella scuola di Amici, la cantante, avrebbe iniziato a nutrire dei dubbi circa la sua relazione: prima si è avvicinata al cantante Esa e poi al ballerino Alessandro, con il quale ci sono stati anche diversi baci. Tra Enula e Leo Gassmann è finita? Un gesto (quello del bacio, ovviamente) che avrebbe definitivamente messo la parola fine alla sua storia d’amore col figlio di Gassmann, dato che anche nel giorno della sua eliminazione ha abbandonato la scuola di Amici con addosso la felpa del ballerino Alessandro. Enula e Leo Gassmann tuttavia avrebbero mantenuto ancora dei buoni rapporti, dato che proprio nei giorni scorsi lei era a casa ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 aprile 2021)e Leon sono stati insieme per più di due anni, ma una volta entrata nella scuola di, la cantante, avrebbe iniziato a nutrire dei dubbi circa la sua relazione: prima si è avvicinata al cantante Esa e poi al ballerino Alessandro, con il quale ci sono stati anche diversi baci. Trae Leon è finita? Un gesto (quello del bacio, ovviamente) che avrebbe definitivamente messo la parola fine alla sua storia d’amore col figlio din, dato che anche nel giorno della sua eliminazione ha abbandonato la scuola dicon addosso la felpa del ballerino Alessandro.e Leon tuttavia avrebbero mantenuto ancora dei buoni rapporti, dato che proprio nei giorni scorsi lei era a casa ...

LaStampa : Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore - _benoch : RT @ninetiesbish: il modo in cui non vinco mai. 1)Dayane non vince il GF. 2) Tommaso e Enula non arrivano in finale di Amici. 3) Daniel… - nuagestic : tiktok io ho capito che tu hai capito che sono in fissa con amici, ma farmi vedere queen enula o king tancredi no? no? - errikor : RT @ninetiesbish: il modo in cui non vinco mai. 1)Dayane non vince il GF. 2) Tommaso e Enula non arrivano in finale di Amici. 3) Daniel… - Aurorasmile13 : RT @ninetiesbish: il modo in cui non vinco mai. 1)Dayane non vince il GF. 2) Tommaso e Enula non arrivano in finale di Amici. 3) Daniel… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Enula AMICI 2021 SERALE/ Eliminato e anticipazioni registrazione 17 aprile: Tancredi e Martina al ballottaggio Anticipazioni Amici 2021: Arisa costretta a scegliere? Tancredi fortemente a rischio nella nuova puntata del serale di Amici 2021. Dopo aver vinto il ballottaggio contro Enula nella scorsa puntata, ...

Amici, Tommaso Stanzani rivela i suoi sentimenti per la ballerina: 'Con Martina è nata un'amicizia speciale' ...molto anche a Leonardo ed Enula. A unire i due ballerini però sembrerebbe esserci davvero un feeling particolare: " C o n Martina è nata un'amicizia speciale " . L'affetto dei fan fuori da Amici Il ...

Amici spoiler, ecco il prossimo eliminato. Il web esplode: “E’ la prima volta” Amici 20 e i suoi spoiler: nelle ultime ore il web è impazzito, in attesa di scoprire gli esiti della puntata. Di seguito il possibile eliminato ...

Amici 2021 Serale/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 17 aprile: Martina al… Eliminati Amici 2021 serale: anticipazioni registrazione puntata sabato 17 aprile del quinto serale, chi sarà eliminato ad Amici 20? Martina al ballottaggio ...

