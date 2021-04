“A Roma bisogna leccare c…i”, l’ultima di Cassano (Di venerdì 16 aprile 2021) Antonio Cassano difende Fonseca e attacca l’ambiente capitolino: “Roma piazza destabilizzante, per sopravvivere devi leccare c…i” Antonio Cassano, durante la diretta su Twitch della ‘Bobo Tv’, ha parlato della Roma e del lavoro di Paulo Fonseca, elogiando il tecnico giallorosso e non risparmiando invece dure critiche, come ormai nel suo stile, all’ambiente calcistico-mediatico della Capitale. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 aprile 2021) Antoniodifende Fonseca e attacca l’ambiente capitolino: “piazza destabilizzante, per sopravvivere devic…i” Antonio, durante la diretta su Twitch della ‘Bobo Tv’, ha parlato dellae del lavoro di Paulo Fonseca, elogiando il tecnico giallorosso e non risparmiando invece dure critiche, come ormai nel suo stile, all’ambiente calcistico-mediatico della Capitale. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

BoniekZibi : C’è la semifinale ma per sognare la finale bisogna migliorare... ed anche parecchio ???? Forza Roma???? - Ettore_Rosato : ??Bisogna riaprire in sicurezza. Non c’è ristoro che tenga per un’attività sull’orlo del fallimento perché chiusa da… - sportli26181512 : Ferrero, 'giu' le mani da Dal Pino': (ANSA) - ROMA, 16 APR - 'I panni si lavano in famiglia e la vita insegna che b… - jmorat : RT @seneca1900: C’è una spia Russa a Roma La Russia ne chiede l’estradizione Gli USA ne chiedono l’estradizione Bonafede lo imbarca per… - TizianoMulier10 : @zarcozilesi @n9ve2 @CSteno75 Se la Roma si rende conto che per fare lo step mentale per diventare veramente grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma bisogna Dentro la notizia: una giornata nella redazione di Piazzapulita ... a giugno ha fatto il colloquio, poi subito il trasferimento a Roma, lasciando Milano e una casa ... Oggi bisogna lavorare sul futuro', spiega Formigli, 'il che non significa essere consolatori, ma ...

Grandi: "Con la tregua in Libia ci sarà una finestra per chiudere i centri di detenzione" "Purtroppo, ci aspettiamo che con l'estate i flussi migratori dalla Libia riprendano e bisogna prepararsi. L'anno scorso è stato un anno relativamente calmo. La pandemia ha bloccato tutto,...a Roma dove ...

Ferrero, 'giu' le mani da Dal Pino' (ANSA) - ROMA, 16 APR - "I panni si lavano in famiglia e la vita insegna che bisogna valutare attentamente se sono davvero sporchi. Giù le mani dal presidente Paolo Dal Pino: gli ...

Grandi: «Con la tregua in Libia ci sarà una finestra per chiudere i centri di detenzione» Intervista a Filippo Grandi, dal 2016 Alto commissario dell’Onu per i rifugiati: «Ci aspettiamo che con l’estate i flussi dalla Libia riprendano e bisogna prepararsi» ...

... a giugno ha fatto il colloquio, poi subito il trasferimento a, lasciando Milano e una casa ... Oggilavorare sul futuro', spiega Formigli, 'il che non significa essere consolatori, ma ..."Purtroppo, ci aspettiamo che con l'estate i flussi migratori dalla Libia riprendano eprepararsi. L'anno scorso è stato un anno relativamente calmo. La pandemia ha bloccato tutto,...adove ...(ANSA) - ROMA, 16 APR - "I panni si lavano in famiglia e la vita insegna che bisogna valutare attentamente se sono davvero sporchi. Giù le mani dal presidente Paolo Dal Pino: gli ...Intervista a Filippo Grandi, dal 2016 Alto commissario dell’Onu per i rifugiati: «Ci aspettiamo che con l’estate i flussi dalla Libia riprendano e bisogna prepararsi» ...