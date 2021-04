Zingaretti: ‘Non derogare su assistenza emofilia anche in emergenza’ (Di giovedì 15 aprile 2021) “In un momento di grande difficoltà e stress per il sistema sanitario, questa giornata ci obbliga a ricordare di non derogare mai, neanche nell’emergenza, all’obiettivo di migliorare la presa in carico di pazienti con patologie complesse come l’emofilia. Anzi, credo che proprio l’emergenza Covid ci mostri la necessita di investire con forza nella sanità di prossimità e domiciliare”. Lo scrive il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un messaggio inviato in occasione della Giornata mondiale dell’emofilia 2021, celebrata con un evento in streaming, organizzato dalla Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo) al Palazzo dell’Informazione Adnkronos di Roma. “Gli anni del dopo Covid – ha continuato Zingaretti – dovranno essere quelli di un grande salto in avanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) “In un momento di grande difficoltà e stress per il sistema sanitario, questa giornata ci obbliga a ricordare di nonmai, nenell’emergenza, all’obiettivo di migliorare la presa in carico di pazienti con patologie complesse come l’. Anzi, credo che proprio l’emergenza Covid ci mostri la necessita di investire con forza nella sanità di prossimità e domiciliare”. Lo scrive il presidente della Regione Lazio, Nicola, in un messaggio inviato in occasione della Giornata mondiale dell’2021, celebrata con un evento in streaming, organizzato dalla Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo) al Palazzo dell’Informazione Adnkronos di Roma. “Gli anni del dopo Covid – ha continuato– dovranno essere quelli di un grande salto in avanti ...

