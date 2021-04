Traffico internazionale di droga | scacco alla cosca di ndrangheta Gallace

(Di giovedì 15 aprile 2021) REGGIO CALABRIA – È stata denominata “Molo 13” l’operazione della guardia di finanza di Catanzaro, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Nicola Gratteri, che ha portato oggi all’arresto di 20 persone indagati per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere. L’attività interviene in concomitanza con una analoga operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze che interessa i referenti del sodalizio operanti in Toscana. Le misure cautelari sono state eseguite tra la Calabria, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria, Piemonte e Lombardia.

Non solodi droga. La Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha avviato alle prima luci dell'alba un'ulteriore operazione tra Calabria , Toscana ed Umbria , rivolta ad un altro ...Contestato anche il reato associativo per quanto riguarda, anche qui come in Calabra, ildi stupefacenti , la detenzione di droga ai fini di spaccio , il favoreggiamento ...I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, in Piazza Marconi, 1, alla ...di Catanzaro, hanno dato esecuzione alla ordinanza di misura cautelare custodiale emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di esponenti di una organizzazione transnazionale dedita ...