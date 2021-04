Tommaso Zorzi ospita Alessia Marcuzzi a Il Punto Z, lei senza freni “Avrei voluto …” (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella serata di ieri mercoledì 14 aprile 2021, è andata in onda la seconda puntata de Il Punto Z. Questo è il programma condotto dal noto influencer nonché vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha avuto il piacere e l’onore di intervistare Alessia Marcuzzi, la quale purtroppo è stata presente soltanto in collegamento telefonico, visto che attualmente si trova in isolamento per via della positività al covid-19 del marito. Già nelle scorse ore di ieri, pare che sul web si fossero diffuse alcune anticipazioni riguardo questa intervista, che poi è andata in onda in serata. Alessia è stata come sempre molto disponibile ed ha fatto anche alcune confessioni piuttosto esilaranti. Ma cosa ha dichiarato? Il Punto Z, ospite ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella serata di ieri mercoledì 14 aprile 2021, è andata in onda la seconda puntata de IlZ. Questo è il programma condotto dal noto influencer nonché vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip,. Quest’ultimo ha avuto il piacere e l’onore di intervistare, la quale purtroppo è stata presente soltanto in collegamento telefonico, visto che attualmente si trova in isolamento per via della positività al covid-19 del marito. Già nelle scorse ore di ieri, pare che sul web si fossero diffuse alcune anticipazioni riguardo questa intervista, che poi è andata in onda in serata.è stata come sempre molto disponibile ed ha fatto anche alcune confessioni piuttosto esilaranti. Ma cosa ha dichiarato? IlZ, ospite ...

