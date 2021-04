Temptation Island, Francesco Chiofalo si difende: “Vi prego, basta!” (Di giovedì 15 aprile 2021) Francesco Chiofalo è ormai un personaggio molto influente sui social network; seguito da quasi due milioni di followers, non sono solamente commenti positivi quelli che lo riguardano. Spesso e volentieri l’ex tentatore di Temptation Island deve difendersi dalle accuse di chi, per diverse ragioni, prova quasi piacere nel criticarlo. Scopriamo qual è stato l’ultimo motivo per cui Chiofalo è stato costretto a chiedere “pietà”. Mentre in molti continuano a chiedersi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 aprile 2021)è ormai un personaggio molto influente sui social network; seguito da quasi due milioni di followers, non sono solamente commenti positivi quelli che lo riguardano. Spesso e volentieri l’ex tentatore dideversi dalle accuse di chi, per diverse ragioni, prova quasi piacere nel criticarlo. Scopriamo qual è stato l’ultimo motivo per cuiè stato costretto a chiedere “pietà”. Mentre in molti continuano a chiedersi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Tommaso Zorzi ospita Alessia Marcuzzi a Il Punto Z, lei senza freni 'Avrei voluto ...' Le due si sono conosciute a Temptation Island dove Carlotta ha partecipato insieme al suo fidanzato e Alessia invece era la conduttrice . Tommaso avrebbe così chiesto ad Alessia un'opinione su ...

Derubato l'ex corteggiatore Alessandro Basciano: distrutta l'auto del ragazzo Dopo poco Basciano aveva deciso di voltare pagina, ed è infatti ricomparso in seguito nelle vesti di tentatore nel noto programma ' Temptation Island '. Ritornando ai giorni nostri, solo qualche ...

Uomini e Donne, Basciano derubato con D’Aponte: “Auto sfondata” L'ex corteggiatore ed ex tentatore ha subito un furto nelle scorse ore, mentre si trovava insieme al suo amico Umberto ...

Tommaso Zorzi ospita Alessia Marcuzzi a Il Punto Z, lei senza freni “Avrei voluto Nella serata di ieri mercoledì 14 aprile 2021, è andata in onda la seconda puntata de Il punto Z. Questo è il programma condotto dal noto influencer nonché vincitore dell'ultima edizione del Grande Fr ...

