Selvaggia Lucarelli: preoccupata per Trash Italiano? (Di giovedì 15 aprile 2021) Il mistero che ruota intorno alla recente chiusura di Trash Italiano ha incuriosito un po’ tutti. Nelle ultime ore, infatti, persino Selvaggia Lucarelli si è domandata, con il suo solito tono ironico, cosa sia successo alla famosa pagina! Selvaggia Lucarelli è sempre molto attenta a ciò che succede intorno a lei, sia che si tratti di Covid e politica che di fatti di cronaca, gossip o attualità. In queste Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 aprile 2021) Il mistero che ruota intorno alla recente chiusura diha incuriosito un po’ tutti. Nelle ultime ore, infatti, persinosi è domandata, con il suo solito tono ironico, cosa sia successo alla famosa pagina!è sempre molto attenta a ciò che succede intorno a lei, sia che si tratti di Covid e politica che di fatti di cronaca, gossip o attualità. In queste Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

stanzaselvaggia : Su fb (lo avevo già fatto a @RadioCapital_fm ) ho chiesto alle persone di raccontarmi cosa hanno imparato o a cosa… - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale WEB ???? Scegli il più grande INFLUENCER di tutti i tem… - MarcoBaldizzone : RT @stanzaselvaggia: Do you know Umberto Carriera? La storia del ristoratore pesarese promotore dell’ IOAPRO e amico di Salvini. tra invenz… - Pizzapastaeamor : Selvaggia Lucarelli 4 ore fa voleva risolvere il mistero di Trash Italiano, inconsapevole della chiamata che da lì… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Riaperture ristoranti, intervista a Flavio Briatore Riaperture ristoranti, intervista a Flavio Briatore di Capital Web Con Flavio Briatore , ospite di Selvaggia Lucarelli , si è parlato di riaperture dei locali partendo dai suoi due ristoranti a Londra che hanno riaperto ieri. E poi della gestione della pandemia in Italia : 'Il lavoro dell'...

Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ Lui: 'Stiamo insieme da 15 anni' Benedetta è arrivata nella vita del conduttore dopo la fine della sua lunga relazione con Selvaggia Lucarelli; un incontro che ha fatto la differenza visto che dopo cinque anni di fidanzamento, i due ...

Trash italiano, chiuso Instagram, disattivato sito e social: clamoroso. Perchè Il mistero è enorme. Ecco che cosa hanno scritto alcuni volti noti, da Selvaggia Lucarelli a Bugo, sganciando delle vere e proprie indiscrezioni bomba. Trash italiano: sito chiuso, Instagram ...

Trash Italiano, tutti gli account chiusi e disattivato il sito: cosa succede? E' mistero intorno alla chiusura di tutti gli account della nota pagina Trash Italiano. Dal profilo Instagram al sito, cosa è successo ...

Riaperture ristoranti, intervista a Flavio Briatore di Capital Web Con Flavio Briatore , ospite di, si è parlato di riaperture dei locali partendo dai suoi due ristoranti a Londra che hanno riaperto ieri. E poi della gestione della pandemia in Italia : 'Il lavoro dell'...Benedetta è arrivata nella vita del conduttore dopo la fine della sua lunga relazione con; un incontro che ha fatto la differenza visto che dopo cinque anni di fidanzamento, i due ...Il mistero è enorme. Ecco che cosa hanno scritto alcuni volti noti, da Selvaggia Lucarelli a Bugo, sganciando delle vere e proprie indiscrezioni bomba. Trash italiano: sito chiuso, Instagram ...E' mistero intorno alla chiusura di tutti gli account della nota pagina Trash Italiano. Dal profilo Instagram al sito, cosa è successo ...