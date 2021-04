Segnali di de-escalation tra Usa e Russia sul fronte ucraino

(Di giovedì 15 aprile 2021) La situazione sulè in continuo, rapido, sviluppo. Ieri avevamo raccontato dei contatti tra il presidente Biden e il suo omologo russo, Vladimir Putin, per cercare di trovare un accomodamento che evitasse l’ulteriore acutizzarsi della tensione. Nella regione ai confini con l’Ucraina, infatti, negli ultimi giorni c’è stata una vera e propriaInsideOver.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Segnali escalation

... dove si dice testualmente che 'la Cina esorta Washington a smettere di inviaresbagliati ... La 'guerra dei chip' con la Cina rischia una vera e propria, dagli sviluppi imprevedibili, ...Credo che il governo Draghi abbia inviato igiusti. Tre in particolare. Quali? La ferma ... L'al confine ucraino costringerà presto l'Europa a una scelta di campo. L'Italia da che ...La denuncia del sindacato: "La dipendente si era rivolta alla medicina del lavoro: per il titolare è diffamazione" ...Gli equilibri che sembravano ritrovati, almeno in parte, dopo i segnali positivi seguiti ai colloqui di Vienna sono di nuovo saltati tra Iran e gli altri Paesi parte dell’accordo sul nucleare Jcpoa, d ...