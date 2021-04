Ruby Ter, slitta ancora la sentenza per Berlusconi: accolto legittimo impedimento (Di giovedì 15 aprile 2021) Siena - slitta per la sesta volta la prima sentenza del filone processuale Ruby ter in corso a Siena. Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari nello stralcio senese, è ancora ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Siena -per la sesta volta la primadel filone processualeter in corso a Siena. Silvio, imputato per corruzione in atti giudiziari nello stralcio senese, è...

Advertising

repubblica : ?? Ruby ter, slitta ancora la sentenza per Silvio Berlusconi: accolta la richiesta di legittimo impedimento della di… - SkyTG24 : Ruby ter, Berlusconi è ancora ricoverato a Milano: rinviato processo a Siena - Agenzia_Ansa : Ruby ter: nuovo rinvio del processo a Siena per Berlusconi. Il tribunale ha respinto la richiesta del pm che chiede… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Ruby ter: nuovo rinvio del processo a Siena per Berlusconi. Il tribunale ha respinto la richiesta del pm che chiedeva anc… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Berlusconi, #ruby ter, udienza rinviata per la sesta volta: accolto legittimo impedimento per il ricovero https://t.co… -