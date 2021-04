Roma | li fermano per un controllo ma due di loro fuggono e il terzo aggredisce un poliziotto Ecco cosa è successo

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nel corso della serata di ieri intorno alle ore 21:30 in via del Casal del Marmo è avvenuta una colluttazione tra un ragazzo e un agente della Sezione Voltanti. Leggi anche: Tragedia a Gallicano: i vicini sentono gli spari e chiamano i soccorsi, trovata morta una 40enne, non si escludono ipotesi Ile l’aggressione Una pattuglia della Sezione Volanti ha fermato una macchina con a bordo tre persone per un. Delle tre persone scese dalla macchina due, non appena gli agenti hanno notato un piede di porco all’interno della vettura, sono scappati nell’area verde circostante, ilinvece si è scagliato contro i poliziotti colpendoli con calci e pugni. S.D., 35enne originario di Torino con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei poliziotti è stato refertato in ...

