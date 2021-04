**Roma: Letta, 'si faranno primarie'** (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Per la scelta del candidato a sindaco di Roma "si faranno le primarie". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'Piazza pulita, su La 7, rispondendo "sì" all'ipotesi che possa esserci anche Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Per la scelta del candidato a sindaco di Roma "sile". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di 'Piazza pulita, su La 7, rispondendo "sì" all'ipotesi che possa esserci anche Carlo Calenda.

Advertising

Linkiesta : Il Pd vuole dare le carte per il sindaco di Roma, ma non ha un asso nella manica. La pretesa del Nazareno è che Vi… - ErikaGamberale : RT @Bancor2011: *** Primarie a Roma *** Letta a #PiazzaPulita proprio ora: le #primarie a #Roma si faranno, a giugno, se possibile in prese… - Moixus1970 : RT @PiazzapulitaLA7: Per il Sindaco di Roma faremo le primarie. Vorrei che avvenissero in presenza fisica, quindi nel mese di giugno, quand… - Moixus1970 : RT @PiazzapulitaLA7: Sì, anche Zingaretti dovrebbe comunque passare dalle primarie per candidarsi a Sindaco di Roma. Sono un modo che legit… - Moixus1970 : RT @paoloangeloRF: “A #Roma Vorrei che le primarie avvenissero in presenza fisica ci sarà la presentazione delle candidature ai primi gior… -

Ultime Notizie dalla rete : **Roma Letta Pd: da Bologna a Napoli tensioni su primarie, Letta 'strumento flessibile'/Adnkronos ... passando per Torino e Roma ovviamente, la questione è ancora tutta da definire. Spia delle fibrillazioni attorno al tema primarie sono stati anche gli interventi ieri, nella riunione di Letta con i ...

Enrico Letta, foto con felpa di Open Arms/ Salvini "Io a processo e il Pd li riceve?" CAOS PD/ La rivincita delle correnti: Letta tra Bettini e l'incognita Raggi (a Roma) L'ex Ministro degli Interni, nel giorno in cui la Lega giunge a Palazzo Chigi per discutere con il Premier Draghi ...

Covid: Letta, 'con Salvini meglio del previsto, rapporto può essere positivo' Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Con il segretario della Lega, Matteo Salvini, "va meglio di quanto potessi pensare" e il rapporto "può essere positivo, sul decreto imprese abbiamo deciso di mettere da par ...

Roma – Sapienza e Sant’Andrea, effettuato il primo trapianto di trachea in Italia e primo al mondo su un paziente post Covid Lo scorso 2 marzo ad un uomo di 50 anni, originario della Sicilia, è stato effettuato il primo trapianto di trachea in Italia e il primo al mondo su ...

... passando per Torino eovviamente, la questione è ancora tutta da definire. Spia delle fibrillazioni attorno al tema primarie sono stati anche gli interventi ieri, nella riunione dicon i ...CAOS PD/ La rivincita delle correnti:tra Bettini e l'incognita Raggi (a) L'ex Ministro degli Interni, nel giorno in cui la Lega giunge a Palazzo Chigi per discutere con il Premier Draghi ...Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Con il segretario della Lega, Matteo Salvini, "va meglio di quanto potessi pensare" e il rapporto "può essere positivo, sul decreto imprese abbiamo deciso di mettere da par ...Lo scorso 2 marzo ad un uomo di 50 anni, originario della Sicilia, è stato effettuato il primo trapianto di trachea in Italia e il primo al mondo su ...