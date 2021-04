Ristoranti di sera e palestre aperte. La lista delle riaperture delle Regioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Sì ai Ristoranti aperti anche di sera, sì al ritorno a cinema e a teatro ma solo se si è vaccinati o muniti di certificato che attesti l’esito del tampone negativo, palestre aperte anche in zona rossa rispettando regole e distanze. Eccole le linee guida per la riapertura, le proposte stilate dai tecnici dei territori, mentre scriviamo al centro del confronto tra le Regioni che dovranno approvarle per per poi, sempre nella giornata di oggi, sottoporle all’attenzione del governo impegnato a definire il programma per far ripartire gradualmente esercizi e attività. Il timing fissato dall’esecutivo, anche sulla base dell’evoluzione dell’epidemia che nelle ultime settimane sta facendo registrare l’abbassamento della curva dei contagi e una progressiva schiarita dello scenario, scatterà a partire dal mese di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Sì aiaperti anche di, sì al ritorno a cinema e a teatro ma solo se si è vaccinati o muniti di certificato che attesti l’esito del tampone negativo,anche in zona rossa rispettando regole e distanze. Eccole le linee guida per la riapertura, le proposte stilate dai tecnici dei territori, mentre scriviamo al centro del confronto tra leche dovranno approvarle per per poi, sempre nella giornata di oggi, sottoporle all’attenzione del governo impegnato a definire il programma per far ripartire gradualmente esercizi e attività. Il timing fissato dall’esecutivo, anche sulla base dell’evoluzione dell’epidemia che nelle ultime settimane sta facendo registrare l’abbassamento della curva dei contagi e una progressiva schiarita dello scenario, scatterà a partire dal mese di ...

Advertising

repubblica : Covid e riaperture, a maggio il via ai ristoranti da metà mese anche di sera e il coprifuoco sarà ridotto - sole24ore : Dai #ristoranti aperti la sera allo spostamento del coprifuoco, #Regioni in pressing per le #riaperture. Il… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid e riaperture, a maggio il via ai ristoranti da metà mese anche di sera e il coprifuoco sarà ri… - ilCastellano00 : @HuffPostItalia Buffoni maledetti, vi pare pissibile che per andare a cena fuori si debba esibire il tampone ? Ris… - erretti42 : Ristoranti di sera e palestre aperte. La lista delle riaperture delle Regioni | L'HuffPost Le priorità secondo le… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti sera Ristoranti di sera e palestre aperte. La lista delle riaperture delle Regioni Sì ai ristoranti aperti anche di sera, sì al ritorno a cinema e a teatro ma solo se si è vaccinati o muniti di certificato che attesti l'esito del tampone negativo, palestre aperte anche in zona rossa ...

Riaperture a maggio: la bozza delle Regioni per bar, ristoranti, cinema, palestre e teatri Riaperture a maggio: bar e ristoranti aperti di sera Tra le varie proposte delle Regioni al vaglio spicca quella dell' apertura delle attività di ristorazione la sera . L'obiettivo sarebbe quello di ...

Covid: ristoranti, cinema e palestre: ecco il calendario delle riaperture Arrivano le proposte delle Regioni. Il Governo pensa ad un nuovo decreto e alla ripartenza dei locali con spazi all'aperto ...

Ristoranti di sera e palestre aperte. La lista delle riaperture delle Regioni Sì ai ristoranti aperti anche di sera, sì al ritorno a cinema e a teatro ma solo se si è vaccinati o muniti di certificato che attesti l’esito del tampone negativo, palestre aperte anche in zona rossa ...

Sì aiaperti anche di, sì al ritorno a cinema e a teatro ma solo se si è vaccinati o muniti di certificato che attesti l'esito del tampone negativo, palestre aperte anche in zona rossa ...Riaperture a maggio: bar eaperti diTra le varie proposte delle Regioni al vaglio spicca quella dell' apertura delle attività di ristorazione la. L'obiettivo sarebbe quello di ...Arrivano le proposte delle Regioni. Il Governo pensa ad un nuovo decreto e alla ripartenza dei locali con spazi all'aperto ...Sì ai ristoranti aperti anche di sera, sì al ritorno a cinema e a teatro ma solo se si è vaccinati o muniti di certificato che attesti l’esito del tampone negativo, palestre aperte anche in zona rossa ...