Ricostruzione sisma 2016 | sindaco Teramo ' 2021 sarà l' anno dei cantieri'

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 15 aprile 2021)- L'accelerazione impressa alladalle varie ordinanze del commissario straordinario Legnini, prima fra tutte l'ordinanza 100, si concretizza nei numeri dell'Ufficio Speciale per la, che per il comune diparlano di 33 decreti di contributo emessi solo nei primi tre mesi del. Un numero superiore a quello riferito a ogni singola annualità post. Se a dicembre 2020 erano 102, al 31 marzo erano infatti 135. Numeri che vdi pari passo con quelli delle pratiche in lavorazione. A oggi sono 236 contro le 199 del 31 dicembre 2020, di cui 78 presso il Comune, 62 presso i professionisti e 96 presso l'Usr tra quelle in pre-istruttoria e quelle in istruttoria. A queste si aggiungono le 107 da completare in capo agli stessi ...