Resident Evil Village | Showcase | seguitelo con noi a partire dalle 22 su Twitch – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 15 aprile 2021) A22 saremo in diretta sul canaledi.it colcon noi!. Lo scorsoè stato decisamente molto ricco di sorprese e novità, ovviamente legate al survival horror di Capcom. Per questo motivo, in occasione della nuova presentazione, abbiamo deciso di raddoppiare gli sforzi eun’ora prima con il commento all’evento. Saremo in diretta sul canaledi.it a22 in compagnia di Alessandra Borgonovo, Aligi Comandini e Pierpaolo Greco. Durante il ...

Advertising

badtasteit : Secondo gli sviluppatori, #ResidentEvilVillage avrà i migliori enigmi della serie - maplewhite1912 : Infilando Lisey's Story nei miei programmi di lettura, dovrò riorganizzarmi fra maggio e giugno. Tra le altre cose,… - elisa_zoncada : C’è Resident Evil 7 in sconto su steam, approfittatene - zazoomblog : Resident Evil Village: nuovo video di gameplay - #Resident #Village: #nuovo #video - top10games_it : Novità #4: Resident Evil Village - Edizione Steelbook [Esclusiva -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Tutto è pronto in casa Capcom per il nuovo Showcase incentrato suVillage , che si terrà questa notte dalle 00:00 italiane (dunque venerdì 16 aprile). E anche in casa GamesVillage è tutto pronto! Già, perché siamo pronti a seguire e commentare in ...Proprio nella giornata di ieri vi abbiamo anticipato qualche dettaglio suVillage , l'ottavo capitolo della saga in arrivo il prossimo 7 maggio . Come ben saprete l'opera targata Capcom è protagonista del nuovo numero di Game Informer e, proprio nella giornata ...A partire dalle 22 saremo in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it col Resident Evil Village: Showcase: seguitelo con noi!. Lo scorso Resident Evil Village: Showcase è stato decisamente molto ...Questa sera è tempo di Resident Evil Showcase con tanti dettagli per Resident Evil Village e novità tutte da scoprire. Lo commenteremo in diretta dalle 23:30!