Raiola | blitz a Torino | incontro con la Juve per Donnarumma | i dettagli

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - GoalItalia : Nelle scorse ore Mino Raiola è stato a Torino ?? [@romeoagresti] - Whisss10 : RT @forumJuventus: La Stampa: 'Raiola, blitz a Torino. Il procuratore apre il mercato: tra gli affari anche lo scambio Romagnoli-Bernardesc… - forumJuventus : La Stampa: 'Raiola, blitz a Torino. Il procuratore apre il mercato: tra gli affari anche lo scambio Romagnoli-Berna… - JuventusRuling : RT @cosimofcj: Raiola a Torino per il blitz -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola blitz

Come ripotato dalla Gazzetta dello Sport , Minoavrebbe avuto un incontro con la Juventus: al centro della discussione, Gianluigi Donnarumma . Il procuratore è stato a Torino martedì ed è ...alla Continassa,dell'agente nella sede Juventus: Kean e non solo nei discorsi tra il noto procuratore e la società bianconera Come appreso da Juventusnews24, Minoha fatto visita ...Raiola sarebbe stato a Torino ad inizio settimana e avrebbe incontrato la Juve per parlare di Donnarumma. L'offerta del Milan non è cambiata.L’agente è poi ripartito in mattinata odierna Moise Kean e Gianluigi Donnarumma i due nomi in rilievo, con l’attaccante classe 2000 ora al Psg accostato ad un ritorno alla Juventus. I discorsi tra il ...