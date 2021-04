Pressing per le riaperture, allo studio nuove regole (Di giovedì 15 aprile 2021) Oggi al tavolo della conferenza delle Regioni l'aggiornamento con le nuove regole delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Domani poi la cabina di regia ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 aprile 2021) Oggi al tavolo della conferenza delle Regioni l'aggiornamento con ledelle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Domani poi la cabina di regia ...

Ultime Notizie dalla rete : Pressing per Pressing per le riaperture, allo studio nuove regole Oggi al tavolo della conferenza delle Regioni l'aggiornamento con le nuove regole delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Domani poi la cabina di regia presieduta dal premier Draghi

Riaperture, il pressing delle Regioni 8.00 Riaperture, il pressing delle Regioni Le Regioni spingono per riaprire. Al tavolo delle Regioni e delle Province autonome l'aggiornamento delle linee guida da presentare al governo. Si parla di allentamento delle ...

Copasir, Vito lascia e Urso rimette mandato. FdI in pressing ma Volpi va avanti Continua il braccio di ferro sulla presidenza del Copasir. La guida del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica spetta per legge ...

Riaperture ristoranti, cinema, palestre: le novità per maggio Si fa sempre più forte il pressing delle Regioni per le riaperture di molte delle attività rimaste congelate nelle ultime settimane, a causa ...

